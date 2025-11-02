Busy Nelson Mandela Bay Premier League club cricket weekend

The NMB Premier League cricket summarised details for the weekend were:
Saturday
Madibaz 2 v Gelvandale at Madibaz Oval
Gelvandale 184 in 49 overs (Kyle Hahn 54, Ashley Murphy 27; Tristan Grundling 4/49, Jaydon Damons 3/12). Madibaz 2 185/1 in 36.4 overs (Jacques van der Merwe 107no, Jaydon Damons 41no). Madibaz 2 won by nine wickets
Madibaz 1 v Tavcor Old Grey at Madibaz C
Old Grey 261/8 in 50 overs (Elnatan Meiri 95no, Tristan du Randt 41, Jack Loram 23, Ashley Oatling 22; Ian Baard 2/53). Madibaz 1 221 in 45.5 overs (Jayden Groenewald 67, Esu Gangat 37, Jason Raubenheimer 30; Nathanial Howard 3/32, Sadique Patel 3/36). Old Grey won by 40 runs
Sunday
Gelvandale v Gamrose at Gelvandale
Gamrose 94 in 19.5 overs (Jermaine Titus 44, Wayne Marconi 22; Ashley Murphy 5/4, Keegan Heilbron 2/18). Gelvandale 97/1 in 11.2 overs (Cianan van Heerden 53no, Keegan Heilbron 22). Gelvandale won by nine wickets
Madibaz 1 v United Brothers at Madibaz Oval
Madibaz 1 306/7 in 50 overs (Divan Behrans 124, Kian Cambier 68; Wanga Mgculo 2/45). United Brothers 99 in 31.3 overs (Siya Magenge 25; Esa Gangat 3-28, Kian Cambier 3/10). Madibaz 1 won by 207 runs
Madibaz 2 v Tavcor Old Grey at Madibaz C
Madibaz 2 202 in 44 overs (Jacques van der Merwe 116, Tristan Grundling 26; Mihlali Sodladla 3/35, Nathaneal Howard 3/32 Sadique Patel 3/42). Old Grey 203/3 in 37.5 overs (Tristan Du Randt 100no, Sheldon Pillay 65no; Cormay van der Watt 2/25). Old Grey won by seven wickets
Motherwell v PE United at Newton Tech
PE United 67 in 20.1 overs (Gersion Minnaar 15; Boitumelo Melesi 3/18, Mphumezi Gantsho 3/10). Motherwell 55 in 15.5 overs (Khaya Mpepo 23; Marcus de Monk 4/25, Arisaan Malgas 6/26). PE United won by 12 runs
This coming weekend’s fixtures are:
Saturday: Gelvandale v Hollywoodbets PECC at Gelvandale; Mentors J-Bay v Tavcor Old Grey at Mentors Kraal; Despatch v United Brothers at Despatch; Motherwell v Jendamark United at Newton Tech; Union Uitenhage v Helenvale at Daniel Pienaar
Sunday: Motherwell v United Brothers at Newton Tech; Mentors J-Bay v PE United at Mentors Kraal; Gelvandale v Union Uitenhage at Gelvandale; Helenvale v Northern Cavaliers at Adcock; Despatch v Gamrose at Despatch; Heatherbank v Jendamark United at Heatherbank