Sport

Busy Nelson Mandela Bay Premier League club cricket weekend

Herald Reporter

Herald Reporter

SMOOTH ACTION: Gelvandale's Kyle Hahn gets into his delivery stride in the NMB Premier League club cricket match against Gamrose at the Gelvandale Cricket Club on Sunday (Werner Hills)

The NMB Premier League cricket summarised details for the weekend were:

Saturday

Madibaz 2 v Gelvandale at Madibaz Oval

Gelvandale 184 in 49 overs (Kyle Hahn 54, Ashley Murphy 27; Tristan Grundling 4/49, Jaydon Damons 3/12). Madibaz 2 185/1 in 36.4 overs (Jacques van der Merwe 107no, Jaydon Damons 41no). Madibaz 2 won by nine wickets

Madibaz 1 v Tavcor Old Grey at Madibaz C

Old Grey 261/8 in 50 overs (Elnatan Meiri 95no, Tristan du Randt 41, Jack Loram 23, Ashley Oatling 22; Ian Baard 2/53). Madibaz 1 221 in 45.5 overs (Jayden Groenewald 67, Esu Gangat 37, Jason Raubenheimer 30; Nathanial Howard 3/32, Sadique Patel 3/36). Old Grey won by 40 runs

Sunday

Gelvandale v Gamrose at Gelvandale

Gamrose 94 in 19.5 overs (Jermaine Titus 44, Wayne Marconi 22; Ashley Murphy 5/4, Keegan Heilbron 2/18). Gelvandale 97/1 in 11.2 overs (Cianan van Heerden 53no, Keegan Heilbron 22). Gelvandale won by nine wickets

Madibaz 1 v United Brothers at Madibaz Oval

Madibaz 1 306/7 in 50 overs (Divan Behrans 124, Kian Cambier 68; Wanga Mgculo 2/45). United Brothers 99 in 31.3 overs (Siya Magenge 25; Esa Gangat 3-28, Kian Cambier 3/10). Madibaz 1 won by 207 runs

Madibaz 2 v Tavcor Old Grey at Madibaz C

Madibaz 2 202 in 44 overs (Jacques van der Merwe 116, Tristan Grundling 26; Mihlali Sodladla 3/35, Nathaneal Howard 3/32 Sadique Patel 3/42). Old Grey 203/3 in 37.5 overs (Tristan Du Randt 100no, Sheldon Pillay 65no; Cormay van der Watt 2/25). Old Grey won by seven wickets

Motherwell v PE United at Newton Tech

PE United 67 in 20.1 overs (Gersion Minnaar 15; Boitumelo Melesi 3/18, Mphumezi Gantsho 3/10). Motherwell 55 in 15.5 overs (Khaya Mpepo 23; Marcus de Monk 4/25, Arisaan Malgas 6/26). PE United won by 12 runs

This coming weekend’s fixtures are:

Saturday: Gelvandale v Hollywoodbets PECC at Gelvandale; Mentors J-Bay v Tavcor Old Grey at Mentors Kraal; Despatch v United Brothers at Despatch; Motherwell v Jendamark United at Newton Tech; Union Uitenhage v Helenvale at Daniel Pienaar

Sunday: Motherwell v United Brothers at Newton Tech; Mentors J-Bay v PE United at Mentors Kraal; Gelvandale v Union Uitenhage at Gelvandale; Helenvale v Northern Cavaliers at Adcock; Despatch v Gamrose at Despatch; Heatherbank v Jendamark United at Heatherbank

Editor’s Choice

1

Sublime Warriors outclass Titans in T20 clash

2

A VINE TIME | Beyerskloof legacy - a father son tradition uncorked

3

Tom Pidcock Pounces on Stage 5, Matt Beers retains overall lead

4

King Charles strips brother Andrew of titles and his mansion

5

GIG GUIDE | Nelson Mandela Bay

Top Stories