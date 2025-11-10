Sport

All the weekend’s premier league club cricket scores

FINE KNOCK: Heatherbank batsman Luke Badenhuizen plays a delivery while his teammate, Ofie Howard, backs up and Jendamark United wicketkeeper Sinethemba Tshomela looks on during their NMB Premier League match in Walmer on Sunday. Badenhuizen made 102 (Fredlin Adriaan)

The Nelson Mandela Bay Premier League club cricket scores for the weekend were:

Saturday

Gelvandale vs Hollywoodbets PECC, at Gelvandale

PECC 145 in 37.2 overs (Corne Botes 30, Corne Gerber 19; Kyle Hahn 4/23). Gelvandale 84 in 21.2 overs (Reuben Wildman 24; Brian Jack 4/49, Wiehan Strydom 5/26). PECC won by 61 runs

Despatch vs United Brothers, at Despatch

United Brothers 185 in 46.2 overs (Akhanani Willem 54, Simbongile Msalisi 52; Darryl Uithaler 2/20, Ryan Nomdoe 2/35, Lylle Peterson 2/28). Despatch 139 in 28.2 overs (Ruan Jonker 48; Sihle Mgwinya 5/27, Viwe Gana 2/45). United Brothers won by 46 runs

Union Uitenhage vs Helenvale, at Daniel Pienaar

Helenvale 80 in 24.3 overs (Kerwin Murphy 14; Tylo Maleiba 5/16, Keenan Smith 3/8). Union Uitenhage 81/1 in 17 overs (Hanif Mohamed 37no, Owam Malika 26; Brendon du Plessis 1/17). Union Uitenhage won by nine wickets

Mentors J-Bay vs Tavcor Old Grey, at Mentors Kraal

Old Grey 252 in 45.5 overs (Ashley Ostling 35, Elnatan Meiri 42, Sadique Patel 33, Jack Loram 46). Mentors J-Bay 97 in 34.5 overs (S Patel 4/46). Old Grey won by 157 runs

Sunday

Gelvandale vs Union Uitenhage, at Gelvandale

Gelvandale 173 in 49 overs (Craig Stevens 61, Reuben Wildman 29; Zakir Patel 3/29, Sachin Coetzee 2/34). Union Uitenhage 63 in 14.4 overs (Keenan Smith 25; Gershwin Williams 7/26, Kyle Hahn 3/35). Gelvandale won by 110 runs

Helenvale vs Northern Cavaliers, at Adcock

Northern Cavaliers 58 in 14.3 overs (Mervin Felix 20; Cravio Masoling 7/23, Zayne Sherenckua 3/5). Helenvale 60/1 in 11.5 overs (Alvin Seafield 25, Romario Baartman 31). Helenvale won by nine wickets

Despatch vs Gamrose, at Despatch

Despatch 93 in 32.2 overs (Steyn Koekemoer 37, Lylle Petersen 15; Remano Peterson 3/32, Azaad Fredericks 3/15, Dinavian Sinyani 3/30). Gamrose 82 in 28.4 overs (Dinavian Sinyani 14; Lylle Petersen 4/11, Irwin Jantjies 3/21). Despatch won by 11 runs.

Heatherbank vs Jendamark United, at Heatherbank

Heatherbank 281 in 49.4 overs (Ofie Howard 69, Luke Badenhuizen 102; Bertram Williamson 7/27, Thando Mnyanda 2/54). United 134 in 28.5 overs (Nhlanhla Ntleko 43, Remano Esau 16; Luke Badenhuizen 4/31, Jordan Collier 2/24). Heatherbank won by 147 runs

Mentors J-Bay vs PE United, at Mentors Kraal

PE United 193 in 38.5 overs (Dale Louw 83, Nathan Jones 34; Monte Pienaar 3-26, Deán Rohrbeck 2/31, Calvyn Campher 3-42). Mentors J-Bay 60 in 23 overs (Cobus de Wett 27; Nathan Jones 3/5, Markus de Monk 3/27, Arisaan Malgas 3/27). PE United won by 133 runs

