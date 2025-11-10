All the weekend’s premier league club cricket scores

The Nelson Mandela Bay Premier League club cricket scores for the weekend were:
Saturday
Gelvandale vs Hollywoodbets PECC, at Gelvandale
PECC 145 in 37.2 overs (Corne Botes 30, Corne Gerber 19; Kyle Hahn 4/23). Gelvandale 84 in 21.2 overs (Reuben Wildman 24; Brian Jack 4/49, Wiehan Strydom 5/26). PECC won by 61 runs
Despatch vs United Brothers, at Despatch
United Brothers 185 in 46.2 overs (Akhanani Willem 54, Simbongile Msalisi 52; Darryl Uithaler 2/20, Ryan Nomdoe 2/35, Lylle Peterson 2/28). Despatch 139 in 28.2 overs (Ruan Jonker 48; Sihle Mgwinya 5/27, Viwe Gana 2/45). United Brothers won by 46 runs
Union Uitenhage vs Helenvale, at Daniel Pienaar
Helenvale 80 in 24.3 overs (Kerwin Murphy 14; Tylo Maleiba 5/16, Keenan Smith 3/8). Union Uitenhage 81/1 in 17 overs (Hanif Mohamed 37no, Owam Malika 26; Brendon du Plessis 1/17). Union Uitenhage won by nine wickets
Mentors J-Bay vs Tavcor Old Grey, at Mentors Kraal
Old Grey 252 in 45.5 overs (Ashley Ostling 35, Elnatan Meiri 42, Sadique Patel 33, Jack Loram 46). Mentors J-Bay 97 in 34.5 overs (S Patel 4/46). Old Grey won by 157 runs
Sunday
Gelvandale vs Union Uitenhage, at Gelvandale
Gelvandale 173 in 49 overs (Craig Stevens 61, Reuben Wildman 29; Zakir Patel 3/29, Sachin Coetzee 2/34). Union Uitenhage 63 in 14.4 overs (Keenan Smith 25; Gershwin Williams 7/26, Kyle Hahn 3/35). Gelvandale won by 110 runs
Helenvale vs Northern Cavaliers, at Adcock
Northern Cavaliers 58 in 14.3 overs (Mervin Felix 20; Cravio Masoling 7/23, Zayne Sherenckua 3/5). Helenvale 60/1 in 11.5 overs (Alvin Seafield 25, Romario Baartman 31). Helenvale won by nine wickets
Despatch vs Gamrose, at Despatch
Despatch 93 in 32.2 overs (Steyn Koekemoer 37, Lylle Petersen 15; Remano Peterson 3/32, Azaad Fredericks 3/15, Dinavian Sinyani 3/30). Gamrose 82 in 28.4 overs (Dinavian Sinyani 14; Lylle Petersen 4/11, Irwin Jantjies 3/21). Despatch won by 11 runs.
Heatherbank vs Jendamark United, at Heatherbank
Heatherbank 281 in 49.4 overs (Ofie Howard 69, Luke Badenhuizen 102; Bertram Williamson 7/27, Thando Mnyanda 2/54). United 134 in 28.5 overs (Nhlanhla Ntleko 43, Remano Esau 16; Luke Badenhuizen 4/31, Jordan Collier 2/24). Heatherbank won by 147 runs
Mentors J-Bay vs PE United, at Mentors Kraal
PE United 193 in 38.5 overs (Dale Louw 83, Nathan Jones 34; Monte Pienaar 3-26, Deán Rohrbeck 2/31, Calvyn Campher 3-42). Mentors J-Bay 60 in 23 overs (Cobus de Wett 27; Nathan Jones 3/5, Markus de Monk 3/27, Arisaan Malgas 3/27). PE United won by 133 runs
