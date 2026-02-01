Busy weekend in Nelson Mandela Bay Premier League

It was a busy weekend in the NMB Premier League club cricket with Madibaz 1, Hollywoodbets PECC and Old Grey scoring wins.
The summarised scores were:
SATURDAY
Heatherbank vs Madibaz 1, at Heatherbank
Madibaz 1 380/9 in 50 overs (Ethan Frosler 80, Jason Raubenheimer 74, Kian Cambier 71, Ian Baard 65; Jordan Collier 3/31). Heatherbank: 115 in 29.5 overs (Kyran van Rooyen 25, Mondre Ruiters 25; Esa Gangat 3/19, Hamza Khan 4/57). Madibaz 1 won by 265 runs
Motherwell vs Gamrose, at Newton Tech
Gamrose 98 in 29.5 overs (Irfaan Hoosen 33, Azaad Fredericks 18 not out; Akhona Ratyana 4/25, Sibulele Sibunzana 3/20). Motherwell 99/5 in 15.2 overs (Sibulele Sibunzana 25, Boithumelo Melesi 21; Dainavian Sinyani 3/36). Motherwell won by five wickets
Madibaz 2 vs Northern Cavaliers, at NMU
Madibazi 2 222 after 44.4 overs (Tristan Grundling 51, Calum du Plessis 44 not out; M Felix 5/39). Northern Cavaliers 77 (Anele Tengela 19, D du Plessis 16; Tristan Grundling 3/11, Calum du Plessis 3/21). Madibaz 2 won by 145 runs
Old Grey vs Helenvale, at Old Grey
Helenvale did not arrive for the fixture.
Hollywoodbets PECC vs United Brothers, at St George’s Park
Match postponed
SUNDAY
Hollywoodbets PECC vs Jendamark United
Jendamark United 112 in 28.3 overs (Sinethemba Tshomela 54; Gareth Perry 3/7, Corne Gerber 2/22). PECC 113/2 in 10.5 overs (Wezo Gqiba 52no, Dillan Williams 23, Gareth Perry 20; Bertram Williamson 2/46). PECC won by eight wickets
Union Uitenhage vs Gamrose, at Daniel Pienaar
Union Uitenhage 178 in 43 overs (Joshua Petersen 57, Jadwyn Cona 37; Romano Petersen 5/41, Dominic Killian 3/25). Gamrose 116 in 28.4 overs (Jaywin Alsander 20; Azaad Fredericks 15; Kenan Smith 4/29, Jadwyn Cona 3/22). Union Uitenhage won by 62 runs
Gelvandale vs Old Grey, at Gelvandale
Old Grey 222/7 in 50 overs (Elnathan Meiri 57, Sadique Patel 52, Sheldon Pillay 46; Craig Stevens 3/12, Daveric Petersen 2/17). Gelvandale 73 in 27.5 overs (Daveric Petersen 13; Bjorn Rupelt 4/18, Nathaniel Howard 2/8, Sadique Patel 2/20). Old Grey won by 149 runs
Helenvale vs PE United, at Malabar
PE United 140 in 36.2 overs (Charno Van Rooyen 37, Reagan Plaaitjies 24, Markus De Monk 22 off 16; Ricardo Whiteboy 2/13, Luwaan October 3/22, Elrico van Rensburg 3/52). Helenvale 70 in 20.3 overs (Kerwin Murphy 17; Nathan Jones 4/4, Markus De Monk 3/18, Lucraine Wyngaart 2/12). PE United won by 70 runs
Madibaz 2 vs Heatherbank, at NMU
Heatherbank 206/6 in 50 overs (Offie Howard 62, Sinalo Labise 41; Juan Grigor 2/21, Tristan Grundling 2/42). Madibaz 2 183 in 39.4 overs (Mathew Swartbooi 45, Matthew Burton 31; Offie Howard 2/9, Eugene Barnard 2/34, Jordan Collier 2/32). Heatherbank won by 24 runs
Mentors JBay vs Madibaz 1, at Mentors Kraal
Mentors JBay 144 in 34 overs (Ruben Oosthuizen 69, Louis van Dyk 36; Ethan Frosler 3/41, Esa Gangat 3/26). Madibaz 1 146/3 in 21.5 overs (Ethan Frosler 54, Diavn Behrens 32). Madibaz 1 won by seven wickets
