Soccer

All of the 2026 Fifa World Cup last 32 fixtures

Sports Staff

Sports Staff

Raphinha (11) of Brazil crosses the ball against Achraf Hakimi (2) of Morocco during the Fifa World Cup 2026 Group C match at New York New Jersey Stadium on June 13 2026 in East Rutherford, New Jersey. Picture: (Darrian Traynor/Getty Images)

The 2026 Fifa World Cup last 32 started with Canada beating Bafana Bafana 1-0 at Los Angeles Stadium on Sunday.

Here are all of the World Cup last 32 fixtures:

ROUND OF 32

Sunday:

  • Match 73: South Africa 0 Canada 1, 9pm, Los Angeles

Monday:

  • M76: Brazil vs Japan, 7pm, Houston
  • M74: Germany vs Paraguay, 10.30pm, Boston

Tuesday:

  • M75: Netherlands vs Morocco, 3am, Monterrey
  • M78: Ivory Coast vs Norway, 7pm, Dallas
  • M77: France vs Sweden, 11pm, New Jersey

Wednesday:

  • M79: Mexico vs Ecuador, 3am, Mexico City
  • M80: England vs DR Congo, 6pm, Atlanta
  • M82: Belgium vs Senegal, 10pm, Seattle

Thursday:

  • M81: US vs Bosnia and Herzegovina, 2am, San Francisco
  • M84: Spain vs Austria, 9pm, Los Angeles

Friday:

  • M83: Portugal vs Croatia, 1am, Toronto
  • M85: Switzerland vs Algeria, 5am, Vancouver
  • M88: Australia vs Egypt, 8pm, Dallas

Saturday:

  • M86: Argentina vs Cape Verde, 12pm, Miami
  • M87: Colombia vs Ghana, 3.30am, Kansas City

TimesLIVE

FIFA World Cup 2026

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